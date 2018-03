Трамп: Ким Чен Ын ждет встречи со мной

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын рассчитывает на встречу с ним.

Об этом Трамп заявил, ссылаясь на слова председателя КНР Си Цзиньпина.

"Получил сообщение от Си Цзиньпина, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и что Kим ждет встречи со мной. В то же время и, к сожалению, максимальные санкции и давление должны поддерживаться любой ценой!", - написал Трамп в Twitter.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!