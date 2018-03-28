Ким Чен Ын посетил Пекин и провел переговоры с Си Цзиньпином

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находился с неофициальным визитом в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

Как сообщается, лидеры стран в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове.

Отмечается, что Ким Чен Ын заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе КНДР по снижению напряженности.

По данным агентства, Ким Чен Ын также заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности... Сейчас ситуация на Корейском полуострове развивается в правильном направлении, Пхеньян выступил инициатором, предприняв меры по нормализации напряженной ситуации для проведения диалога о мире", - заявил лидер КНДР.

Также глава КНДР подчеркнул, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

В свою очередь Си Цзыньпин заявил, что Пхеньян внес большой вклад для позитивных изменений на Корейском полуострове.

"Мы одобряем такие действия. Мы будем последовательно стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова ради мира и стабильности в регионе", - подчеркнул китайский лидер.

Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу также лично поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

Напомним, 26 марта агентство Bloomberg сообщило о первом заграничном визите главы Северной Кореи с момента избрания в 2011 году. Указывалось, что опальный Ким Чен Ын прибыл в Китай на поезде.

В свою очередь Министерство иностранных дел Китая заявило, что не понимает появившихся в СМИ сообщений о визите главы КНДР Ким Чен Ына в страну.