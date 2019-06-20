Дайан Фрэнсис
Новый ход Путина
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Борис Херсонский
Путинский русский. О языковой проблеме в Украине
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G-20 в Японии

Сегодня, 05:41
Цей матеріал також доступний українською
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G-20 в Японии - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G-20 в японской Осаке.

Американский лидер также планирует провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20.

«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпинем в Японии», — цитирует Трампа агентство Reuters.

Саммит G20 запланирован на 28−29 июня в Осаке.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Теги:   Россия Владимир Путин США Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 18:29

img
Суд отказал нардепу Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
События

Вчера, 20:01

img
На Донбассе погиб боец морской пехоты
Футбол

Вчера, 21:49

img
Милан объявил имя нового главного тренера

ТОП 3

Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
15027
Геополитика

18 июня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
6741
Геополитика

Вчера, 12:32

img
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17
5455