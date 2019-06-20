Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G-20 в Японии Сегодня, 05:41 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G-20 в японской Осаке.

Американский лидер также планирует провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20.



«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпинем в Японии», — цитирует Трампа агентство Reuters.

Саммит G20 запланирован на 28−29 июня в Осаке.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.