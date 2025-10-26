Трамп требует от ХАМАС в течение 48 часов передать тела заложников

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп призвал группировку ХАМАС немедленно начать процесс возвращения тел заложников, в том числе двух американцев.

Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«ХАМАС должен будет быстро начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот БОЛЬШОЙ МИР, примут меры», — написал президент США.

Трамп отметил, что часть тел достать сложно, но другие можно вернуть уже сейчас. В то же время, по его словам, группировка по неизвестным причинам этого не делает.

«Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал, что „обе стороны будут вести себя справедливо“, это касается только тех случаев, когда они выполняют свои обязательства. Посмотрим, что они сделают в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим», — отметил он.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщалось, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии 19 октября израильская армия заявила о восстановлении режима прекращения огня, но после атаки ХАМАС нанесла масштабные авиаудары по Газе. По данным палестинских медиков, количество жертв составляет по меньшей мере 26 человек.

Позже Трамп заявил, что группировка ХАМАС будет «уничтожена», если нарушит соглашение о прекращении огня с Израилем.