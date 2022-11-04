Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну РФ 4 ноября, 17:44 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Если режим диктатора Александра Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 наложит на режим «огромные дополнительные расходы».

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, принятом 4 ноября в немецком Мюнстере.

G7 повторила свой призыв к власти Беларуси прекратить способствовать ведению агрессивной войны России против Украины, включая разрешение вооруженным силам РФ использовать территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.

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«Если белорусские власти более непосредственно втянут Беларусь в войну России, G7 наложит на режим огромные дополнительные расходы», — говорится в заявлении.

4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

