В том числе и для военных целей. Диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия создают «совместную спутниковую группировку» 4 ноября, 13:27 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и страна-агрессор Россия договорились создать совместную «спутниковую группировку», в том числе и для военных целей.

«Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов», — сказал диктатор.

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По его словам, это произойдет «не только в военных целях».

Диктатор заявил, что Беларусь «смогла вклиниться» в эту программу и создает вместе со страной-агрессором «группировку спутников».

«У нас есть спутник, который с высоты 500−600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги», — добавил Лукашенко.

Ранее в Белом доме заявили, что войска Беларуси могут попытаться оттянуть ВСУ с фронта на востоке и юге страны.



10 октября Александр Лукашенко заявил, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании «региональной группировки войск». Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять беларусские военные. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» военных страны-агрессора на территории республики.



По данным беларусского издания Наша Ніва, Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси.