15 июня 2018, пятница

Стивен Кинг призвал Россию освободить Сенцова

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Стивен Кинг

Стивен Кинг

Американский писатель Стивен Кинг призвал Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

С таким обращением Кинг выступил на своей странице в Twitter.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому PEN America, мы призываем освободить украинского режиссера, несправедливо заключенного в российскую тюрьму. Дорога каждая минута, он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в российской тюрьме в городе Лабытнанги, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

На данный момент в российских колониях и СИЗО содержатся не менее 64 политических узника с украинским гражданством.

Все подробности об украинских политзаключенных в РФ читайте в спецтеме НВ.

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