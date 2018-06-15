Стивен Кинг призвал Россию освободить Сенцова

Американский писатель Стивен Кинг призвал Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

С таким обращением Кинг выступил на своей странице в Twitter.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому PEN America, мы призываем освободить украинского режиссера, несправедливо заключенного в российскую тюрьму. Дорога каждая минута, он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 июня 2018 г.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в российской тюрьме в городе Лабытнанги, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

На данный момент в российских колониях и СИЗО содержатся не менее 64 политических узника с украинским гражданством.

Все подробности об украинских политзаключенных в РФ читайте в спецтеме НВ.