«Обманчивая риторика». Обозреватель The Times объяснил, почему «стена дронов» вряд ли станет непроницаемым щитом Европы

Пока что все ответные действия Европы — это, по сути, разрозненные реакции, считает обозреватель The Times (Фото: REUTERS/Roman Petushkov)

В Европе все чаще фиксируют появление беспилотников в воздушном пространстве , что уже неоднократно приводило к временному закрытию аэропортов. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать европейских лидеров и продемонстрировать их уязвимость, пишет обозреватель The Times Марк Галеотти.

«Годами западные политики сочувствовали нашей жизни под постоянной угрозой дронов, но только сейчас они осознают: то, что произошло с нами, может произойти и с ними», — цитирует издание одного из украинских экспертов по вопросам безопасности.

Реклама

Как отмечает журналист, некоторые европейские лидеры «гневно реагируют, но это лишь подчеркивает сложность реальной мести».

«Гораздо легче сказать „сбейте их“, чем сделать это, особенно если вы хотите избежать падения обломков или боеприпасов на головы мирных жителей», — сказал пилот перехватчика ВВС Великобритании.

По словам журналиста, пока европейский ответ на волны беспилотников носит фрагментарный характер и состоит преимущественно из единичных реакций. Галеотти пишет, что такие меры не позволяют предотвратить новые провокации и выявляют слабые места западных армий в борьбе с массовыми атаками дронов и фальшивыми целями.

В связи с этим в Европе обсуждают идею создания «стены дронов» — многоуровневой системы ПВО, которая сочетала бы радары, акустические и другие датчики для обнаружения целей, а также различные средства поражения: от дальнобойных ракет до перехватчиков-дронов и, в крайних случаях, пулеметных комплексов вблизи важнейших объектов. Однако журналист сомневается в эффективности такого решения.

«Назвать это „стеной“ — обманчивая риторика, напоминающая обещание Дональда Трампа построить противоракетный щит Золотой купол в США. Хотя многое можно и нужно сделать, это не только потребует много времени и денег, но и никогда не сможет обеспечить полную защиту, стать непроницаемым щитом», — пишет обозреватель.

Читайте также: Как Европа готовится реагировать на дроновые провокации РФ

Один из представителей британского Министерства обороны назвал эту инициативу «не просто политическим трюком», а идеей, частично направленной на то, чтобы избежать разговоров о поражении и паники, которые могли бы привести к отказу поддерживать Украину.

Согласование любого многонационального проекта является сложным, и уже существуют разногласия относительно сроков и стоимости. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что создание «стены дронов» вдоль восточного фланга НАТО может стать реальным в течение года. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус, наоборот, заявил, что это невозможно «реализовать в ближайшие три-четыре года».