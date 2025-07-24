Стефанчук поговорил с Майком Джонсоном и пригласил его посетить Киев

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в четверг, 24 июля, заявил, что провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и пригласил его в Украину.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

По словам председателя Совета, их разговор был содержательным.

«Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского Саммита Большой Семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире», — отметил Стефанчук.

Он добавил, что также они договорились об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является «важной составляющей стратегического партнерства Украины и США». Отдельно они обсудили пути сдерживания России.

9 июля Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет серьезно обсуждать мир в Украине, поэтому Америка должна послать ему сигнал.

8 июля американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Владимира Путина и возможном введении новых санкций против РФ.

Он сообщил, что Сенат вскоре рассмотрит законопроект, который предусматривает жесткие ограничения не только против России, но и против стран, которые поддерживают ее экономику.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла.