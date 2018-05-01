США заявили о завершении операции против ИГИЛ в Ираке

Американская армия завершает свою миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке

Командование объединенных войск США заявило о завершении операции против боевиков Исламского государства в Ираке.

30 апреля также прошло закрытие штаба оперативных войск в Ираке, передает Reuters.

"Штаб-квартира Командования сухопутного компонента объединенных сил прекратила свою работу сегодня во время церемонии в Багдаде в связи с завершением боевых операций против Исламского государства в Ираке", - сообщили военные.

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.

Ранее сообщалось, что мировое сообщество выделит на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций.

9 декабря 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о завершении трехлетней войны против террористической организации Исламское государство. Позже Вашингтон поздравил руководство Ирака с победой над ИГ.

По данным американских военных, по состоянию на ноябрь 2017 года боевики ИГИЛ потеряли 95% территорий своего "халифата", который провозгласили в 2014 году на обширных территориях Ирака и Сирии.