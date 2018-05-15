США ввели санкции против главы Центробанка Ирана

Минфин США ввел санкции в отношении главы Центробанка Ирана Валиоллы Сеифа, сообщается на сайте ведомства.

Глава Минфина США Стивен Мнучин обвинил Сеифа в оказании финансовой помощи Хезболле, признанной США террористической организацией.

"Высокопоставленный банковский чиновник Ирана содействовал…финансированию террористических групп, таких как Хезболла…США пресекут все более бесстыдное злоупотребление Ираном возможностями международной финансовой системы", - цитирует Мнучина Bloomberg.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Также Вашингтон недоволен поддержкой Тегераном таких организаций, как Хезболла.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.



