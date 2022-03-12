«Выгоднее убить Путина». Как могут сработать персональные санкции против военно-политического руководства РФ — Шабунин 12 марта, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Кремль (Фото:Michael Parulava/Unsplash)

Персональные санкции Запада против российских богачей должны заставить их убить или сместить диктатора Владимира Путина, считает глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Мы в ГПК с партнерами многое в такие санкции вкладываем. Я объясню нашу логику. Во-первых, речь идет не только об олигархах, но и о военно-политическом руководстве России, очень сросшемся с олигархатом. Это фактически одна и та же группа людей. Цель этой акции не столько наказать их или разозлить Путина, как заставить эту группу Путина убить или сместить. То есть создать для очень влиятельного слоя российских властей, политикума, бизнеса ситуацию, в которой им будет выгоднее убить Путина, чем [следовать его безумию]», — отметил в эфире Радио НВ Шабунин.

Впрочем, в процессе достижения главной цели есть и сложности, продолжил глава ЦПК:

«Заморозка их яхт, домов — история нам приятная, но не смертельная. Имея кучу кэша, ты можешь арендовать замок или три яхты. Поэтому эта история — только начало. Нам очень важно сделать так, чтобы их и их детей выбросили физически из западного мира в Россию. Чтобы они физически ощущали угрозы от путинского режима. Тогда есть шанс, что они его „завалят“. Такова логика наших действий».

Из-за войны в Украине мир продолжает вводить против РФ беспрецедентные экономические санкции, которые некоторые эксперты называют ядерной бомбардировкой экономики России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская экономика не переживет эту войну.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны Большой семерки готовятся ввести новый пакет санкций против России.

11 марта президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против РФ. США запрещают поставки в Россию предметов роскоши, а также откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Также в Вашингтоне запретили поставки наличных долларов в РФ.

Еще 8 марта США запретили импорт российских нефти и газа.

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