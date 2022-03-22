«Китай должен играть значительную роль». В ОП ожидают переговоров Си Цзиньпиня и Зеленского о войне в Украине 22 марта, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Глава Офиса президента Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время ожидаются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем.

«Мы видим нейтральную позицию Китая. С нашей точки зрения Китай, как один из мировых лидеров, должен сегодня играть более значительную роль в прекращении этой войны и в строительстве новой системы безопасности», — сказал он во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House.

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По словам Ермака, в ОП ожидают, что в ближайшее время должен состояться разговор Зеленского и Си Цзиньпиня.

«Также мы ожидаем, что Китай примет очень активное участие в формировании системы безопасности для Украины и выступит одним из гарантов этой безопасности. Хотим, чтобы это произошло. Поскольку участие Китая значительно усилило бы эту новую систему безопасности», — сообщил Ермак.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

18 марта Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

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