США расширили санкции против Венесуэлы

В санкционный список добавили трех человек и 20 компаний

Вашингтон ввел новые санкции в отношении Венесуэлы, включив в санкционный список еще троих человек и 20 компаний, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно пресс-релизу, опубликованном на сайте ведомства, три человека, в отношении которых введены санкции, причастны к международному наркотрафику, а компании из списка либо принадлежат им, либо находятся под их контролем.

Из 20 компаний, включенных в черный список, 16 зарегистрированы в Венесуэле и четыре - в Панаме. Под американские санкции также попали венесуэльцы Вальтер Александер дель Ногаль Маркес, Марио Антонио Родригес Эспиноса и Педро Луис Мартин Оливарес. Последний, по данным американского минфина, ранее возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.

"Настоящие действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Мартина в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении.

Санкции подразумевают, что активы включенных в список физических и юридических лиц будут заблокированы на территории США.

Напомним, в марте Трамп подписал указ о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы.

Ранее США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, которые запрещают гражданам США и американским банкам приобретать новые облигации, выпущенные правительством Венесуэлы и государственными нефтедобывающими компаниями.

Также США ввели санкции в отношении 13 высокопоставленных чиновников Венесуэлы, в том числе министра внутренних дел и начальника Национальной армии. Позже в список внесли еще четырех человек.

Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Венесуэлы членов семей дипломатов и сотрудников своего посольства в Каракасе.