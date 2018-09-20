США расширили санкции против России: под них папал "повар Путина" и ЧВК Вагнера

Государственный департамент США ввел санкции против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, лица и организации, попавшие под санкции, являются частью, действуют в интересах или от имени оборонного или разведывательного секторов правительства РФ.

Решением Госдепа запрещаются любые сделки с ними. Лицо, нарушившее этот запрет, также будет подвергнуто санкциям.

В список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, Оборонлогистика, а также авиазавод Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, запреты коснулись петербургского Агентства интернет-исследований, ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering.

В обновленный список также попали:

Евгений Викторович Пригожин (российский олигарх, ресторатор, которого пресса называет "поваром президента РФ" Владимира Путина и связывает с "фабрикой троллей")

Михаил Иванович Быстров

Михаил Леонидович Бурчик

Крылова Александра Юрьевна

Анна Владиславовна Богачева

Сергей Павлович Полозов

Мария Анатольевна Бовда

Роберт Сергеевич Бовда

Джейхун Насими Оглы Асланов

Подкопаев Вадим Владимирович

Глеб Игоревич Васильченко

Ирина Викторовна Каверзина

Владимир Венков

Виктор Борисович Нетыкшо

Борис Алексеевич Антонов

Дмитрий Сергеевич Бадин

Иван Сергеевич Ермаков

Алексей Викторович Лукашев

Сергей Александрович Моргачев

Николай Юрьевич Козачек

Павел Вячеславович Ершов

Артем Андреевич Малышев

Александр Владимирович Осадчук

Алексей Александрович Потемкин

Анатолий Сергеевич Ковалев

Коробов Игорь Валентинович

Сергей Александрович Гизунов

Кроме того, США ввели санкции против Отдела по разработке оборудования при Центральной военной комиссии КНР и его директора Ли Шанфу за участие в крупных сделках с Рособоронэкспортом.

В заявлении указано, что новые ограничительные меры введены во исполнение подписанного сегодня указа президента США Дональда Трампа о дополнительных шагах в отношении реализации санкций, введенных против России.