20 сентября 2018, четверг

Трамп ужесточил соблюдение режима санкций против РФ

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных шагах в отношении реализации санкций, введенных против России, в том числе из-за агрессии в отношении Украины.

Как сообщили в Белом доме, указ позволит обеспечить дальнейшую реализацию санкций, предоставив в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях дополнительные полномочия министру финансов США, а также разрешит ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий.

"Эти санкции могут включать запреты на финансовые операции, блокирование имущества и имущественных интересов, отказ в выдаче экспортных лицензий, отказ в выдаче виз и въезде в США и введение санкций в отношении представителей санкционированных лиц", - цитирует Белый дом заявление Трампа.

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