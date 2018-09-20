Трамп ужесточил соблюдение режима санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных шагах в отношении реализации санкций, введенных против России, в том числе из-за агрессии в отношении Украины.

Как сообщили в Белом доме, указ позволит обеспечить дальнейшую реализацию санкций, предоставив в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях дополнительные полномочия министру финансов США, а также разрешит ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий.

"Эти санкции могут включать запреты на финансовые операции, блокирование имущества и имущественных интересов, отказ в выдаче экспортных лицензий, отказ в выдаче виз и въезде в США и введение санкций в отношении представителей санкционированных лиц", - цитирует Белый дом заявление Трампа.

Смотрите также Евросоюз на полгода продлил санкции против России