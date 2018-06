США присоединились к акции за спасение Сенцова

Соединенные Штаты Америки присоединились к акции за спасение заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает бессрочную голодовку.

Миссия США в ОБСЕ опубликовала соответствующее заявление в Тwitter.

Today we add our voice to the global call to #SaveOlegSentsov, victim of #Russia 's campaign to silence those speaking out against its occupation of #Crimea.



Please consider adding your voice. Share this message and his story. @SaveSentsov @UKRinOSCE @MFA_Ukraine @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/GCoDkpPc9x