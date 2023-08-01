«Форум ответственных государств». В ОП ответили на предложение Мексики пригласить РФ на мирные переговоры
Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора пригласить РФ на мирные переговоры в Саудовскую Аравию.
Он отметил, что России не будет на форуме, так как в переговорах будут принимать участие «только ответственные государства, которые уважают международное право и устав ООН».
«Мы будем рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации Формулы мира президента Владимира Зеленского», — заявил Ермак.
30 июля издание WSJ сообщило, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. При этом в них не будет участвовать страна-агрессор Россия.