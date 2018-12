США не будут мировым жандармом - Трамп

Об этом он заявил во время визита на американскую базу в Ираке, передает Интерфакс-Украина.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии - отобрать у ИГИЛ ее опорные пункты. Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на три месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", - заявил Трамп.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1