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США не будут мировым жандармом - Трамп

Сегодня, 03:18
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Трамп также пообещал довести до конца вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не собираются нести роль мирового жандарма и "быть ответственными за урегулирование всех конфликтов на планете".

Об этом он заявил во время визита на американскую базу в Ираке, передает Интерфакс-Украина.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии - отобрать у ИГИЛ ее опорные пункты. Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда  военных на три месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", - заявил Трамп.

Напомним, 26 декабря президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке.

Теги:   Дональд Трамп США

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