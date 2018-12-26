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Трамп совершил необъявленный визит в Ирак

Сегодня, 21:33
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Фото: Sarah Sanders via Twitter

Дональд Трамп посетил Ирак

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке, заявили в Белом доме.

Необъявленный визит в Ирак был приурочен к празднованию Рождества.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак в ночь на Рождество, чтобы посетить наши войска и высшее военное руководство, поблагодарить их за службу, успех и жертву и пожелать им счастливого Рождества", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Это первый визит Трампа в горячую точку, где находятся американские войска. 

Трамп объяснил, почему не посещал военных в Ираке и Афганистане

Ранее Трамп подвергся критике из-за того, что он до сих пор не посещал американских военных, дислоцированных в других странах для выполнения военных миссий, в частности в Ираке и Афганистане.

Главнокомандующие вооруженными силами США навещают американских военных в зонах боевых действий для "поднятия боевого духа". Такие поездки держатся в секрете по соображениям безопасности.

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