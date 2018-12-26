Трамп совершил необъявленный визит в Ирак Сегодня, 21:33 646 Цей матеріал також доступний українською Фото: Sarah Sanders via Twitter Дональд Трамп посетил Ирак

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке, заявили в Белом доме.

Необъявленный визит в Ирак был приурочен к празднованию Рождества.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак в ночь на Рождество, чтобы посетить наши войска и высшее военное руководство, поблагодарить их за службу, успех и жертву и пожелать им счастливого Рождества", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) 26 декабря 2018 г.

Это первый визит Трампа в горячую точку, где находятся американские войска.

Трамп объяснил, почему не посещал военных в Ираке и Афганистане

Ранее Трамп подвергся критике из-за того, что он до сих пор не посещал американских военных, дислоцированных в других странах для выполнения военных миссий, в частности в Ираке и Афганистане.

Главнокомандующие вооруженными силами США навещают американских военных в зонах боевых действий для "поднятия боевого духа". Такие поездки держатся в секрете по соображениям безопасности.