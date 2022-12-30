США могут передать Украине боевые машины Bradley — Bloomberg

30 декабря, 03:55
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M2 Bradley Fighting Vehicle (Фото:en.wikipedia.org)

M2 Bradley Fighting Vehicle (Фото:en.wikipedia.org)

США рассматривают возможность предоставления Украине боевых машин Bradley в рамках пакета военной поддержки. Окончательное решение еще не принято, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представитель Белого дома на условиях анонимности сказал, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по обеспечению, которое ей необходимо для защиты. Однако нет деталей, которые можно было бы озвучить.

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Американский генерал отметил, что Bradley помогут украинским военным обеспечить «увеличение наземных боевых возможностей».

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Он добавил, что у США много Bradley.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Танки Военная помощь Украина-США Война в Украине Боевая техника Война России против Украины

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