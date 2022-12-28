США закажут для Украины автоматизированные системы управления огнем. Они предназначены для 18 систем HIMARS 28 декабря, 20:54 Работа системы HIMARS (Фото:Минобороны Эстонии)

США закажут для Украины 18 комплектов автоматизированной системы управления огнем артиллерии IFATDS, предназначенных для ракетных систем HIMARS.

Об этом свидетельствует контракт, размещенный на портале государственных закупок правительства Соединенных Штатов, пишет Милитарный.

Такие комплекты, вероятно, должны быть установлены на 18 новых реактивных системах М142 HIMARS, которые изготовят для Украины в рамках программы USAI. Система IFATDS помогает интегрировать и использовать информацию из разных источников для создания общей оперативной картины огневой поддержки. Туда будет входить информация от разведки, пехоты, артиллерии, авиации и т.д.

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Это сеть компьютерных рабочих станций, которые обрабатывают информацию и обмениваются ею. Данные передают от передового наблюдателя в подразделение, которое предоставляет огневую поддержку. Система будет автоматически обрабатывать запросы на огонь, мониторить выполнение миссии, предлагать различные решения для открытия огня и многое другое.

Кроме Украины США заказали такие системы для Тайваня и Латвии.

WSJ писала, что США модифицировали ракетные пусковые установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.

В начале ноября в Пентагоне говорили, что Россия не смогла уничтожить ни одного HIMARS в Украине.