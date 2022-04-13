США могут дать Украине оружие для нанесения ударов по российским аэродромам — замглавы Пентагона 13 апреля, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс (Фото:CSIS)

США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.

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Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает Голос Америки.

«Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции», — отметила она.

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Однако чиновница предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила подробностей о типе вооружений.

«Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни», — сказала Хикс.



На вопрос, означают ли ее высказывания, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до настоящего времени, Хикс ответила утвердительно.



Кроме того, она подтвердила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.



Хикс также пояснила, что США будут продолжать поставки Украине боеприпасов.



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