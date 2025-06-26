Зеленский прокомментировал создание спецтрибунала против РФ: реальный юридический механизм
Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Фото: ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал юридическое начало Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Глава государства подчеркнул, что Парламентская ассамблея Совета Европы была первым международным органом, который поддержал инициативу Украины по созданию трибунала.
«Мы это очень ценим», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, трибунал открывает реальные юридические механизмы для привлечения к ответственности высшего руководства российского режима за преступления против Украины и ее граждан.
«Будем работать над установлением справедливости для всех пострадавших. Преступники должны пройти через скамью подсудимых в Гааге и быть наказаны», — заявил президент.
Он также поблагодарил ПАСЕ и ее руководство за последовательную поддержку Украины, важные резолюции и активную позицию на международной арене. «Обеспечим правосудие вместе», — подытожил Зеленский.
24 июня член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Евгения Кравчук сообщала, что Украина и Совет Европы 25 июня подпишут соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ.
Ранее специалисты в Гааге рассказали об основных юридических положениях проекта создания спецтрибунала в рамках модели Совета Европы. По их словам, основой спецтрибунала станет международное соглашение между Украиной и Советом Европы, что позволит создать независимый орган правосудия для рассмотрения дел против политического и военного руководства РФ, ответственного за развязывание войны.
Спецтрибунал для РФ — что известно
В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.
Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.
22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.
14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.