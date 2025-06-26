Зеленский прокомментировал создание спецтрибунала против РФ: реальный юридический механизм

Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Фото: ОП)

Глава государства подчеркнул, что Парламентская ассамблея Совета Европы была первым международным органом, который поддержал инициативу Украины по созданию трибунала.

«Мы это очень ценим», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, трибунал открывает реальные юридические механизмы для привлечения к ответственности высшего руководства российского режима за преступления против Украины и ее граждан.

«Будем работать над установлением справедливости для всех пострадавших. Преступники должны пройти через скамью подсудимых в Гааге и быть наказаны», — заявил президент.

Он также поблагодарил ПАСЕ и ее руководство за последовательную поддержку Украины, важные резолюции и активную позицию на международной арене. «Обеспечим правосудие вместе», — подытожил Зеленский.

24 июня член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Евгения Кравчук сообщала, что Украина и Совет Европы 25 июня подпишут соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Ранее специалисты в Гааге рассказали об основных юридических положениях проекта создания спецтрибунала в рамках модели Совета Европы. По их словам, основой спецтрибунала станет международное соглашение между Украиной и Советом Европы, что позволит создать независимый орган правосудия для рассмотрения дел против политического и военного руководства РФ, ответственного за развязывание войны.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

Фото: Інфографіка: NV

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.