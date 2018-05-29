Совет ЕС оштрафовал Австрию на 26,82 млн

Данные, связанные с дефицитом государственного долга и задолженностью важны для координации экономической политики – Евросовет

Европейский Совет наложил на Австрию штраф в размере 26,82 млн. евро из-за манипуляций с данными о долгах в земле Зальцбург.

Штраф вытекает из расследования, инициированного в 2016 году, и касается искажения данных о государственных долговых обязательств в 2012 и 2013 годах, сообщается на сайте ЕС.

В ходе расследования была обнаружена серьезная небрежность трех австрийских государственных органов: Государственном суде по аудиту, Государственном департаменте и правительстве Зальцбурга.

Эти ведомства не смогли обеспечить соответствующие механизмы компиляции данных и процедуры их представления, что позволило бюджетному подразделению Государственного департамента искажать и скрывать финансовые операции. Это привело к тому, что Австрия предоставила неверные данные в статистическое бюро ЕС Евростат.

Это второй раз, когда был наложен штраф за манипулирование данными в рамках фискального надзора ЕС. Первый был введен в отношении Испании в июле 2015 года.

Совет может принять решение о наложении штрафа на государство-член в целях обеспечения бюджетного надзора в зоне евро. Таким образом в ЕС хотят избегать искажения данных о дефиците и долгах, будь то преднамеренно или из-за серьезной халатности.

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