24 ноября 2018, суббота

Совбез ООН смягчил санкции против Северной Кореи

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Решение поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН

Решение поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН

Совет безопасности ООН удовлетворил просьбу Южной Кореи и позволил перевозить в КНДР материалы и нефть для строительства объединенной железной дороги, передает Yonhap.

Как сообщает издание, просьба Южной Кореи снять санкции по доставке в КНДР материалов и нефти поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН.

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Как известно, Северная и Южная Корея согласились начать совместный проект соединения своих железных дорог, а также дорог через границу, в конце ноября или начале декабря этого года.

Совет Безопасности ООН с 2006 года принял 10 резолюций о санкциях в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями в этой стране.

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