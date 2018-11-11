Южная Корея подарила КНДР 200 тонн мандаринов

Власти Южной Кореи отправили в КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подаренные президенту страны Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.

Грузовые самолеты с фруктами отправили с острова Чеджудо, сообщает агентство Yonhap.

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разделили на четыре партии, для каждой из которых подготовили по четыре самолета.

"Мандарины были выбраны, потому что они сейчас в сезоне, и это своего рода плод, который редко встречается в Северной Корее", сказал представитель южнокорейского президента.

Напомним, после трехдневного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил ему две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

В свою очередь Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан.