США прекращают блокаду Huawei — Трамп Вчера, 12:12 2620 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque Дональд Трамп и Си Цзиньпин REUTERS/Kevin Lamarque

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei — второго по величине в мире производителя смартфонов.

Такое обещание президент США Дональд Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину в ходе их встречи на саммите Большой двадцатки в Осаке, сообщает DW.



«Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei», — сказал Трамп на пресс-конференции в Японии по итогам саммита G20 в субботу, 29 июня.

Таким образом, США возобновят поставки американских технологических продуктов китайскому гиганту. Аргументируя свою позицию, Трамп отметил, что американские компании были недовольны запретом на поставки своих комплектующих Huawei.

Окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем — Трамп и Си Цзиньпин также достигли договоренности об их восстановлении.

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

Теперь же США и Китай договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между двумя странами, от которого страдают экономики как этих государств, так и всего мира.