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США прекращают блокаду Huawei — Трамп

Вчера, 12:12
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REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei — второго по величине в мире производителя смартфонов.

Такое обещание президент США Дональд Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину в ходе их встречи на саммите Большой двадцатки в Осаке, сообщает DW.

«Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei», — сказал Трамп на пресс-конференции в Японии по итогам саммита G20 в субботу, 29 июня.

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Таким образом, США возобновят поставки американских технологических продуктов китайскому гиганту. Аргументируя свою позицию, Трамп отметил, что американские компании были недовольны запретом на поставки своих комплектующих Huawei.

Окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем — Трамп и Си Цзиньпин также достигли договоренности об их восстановлении.

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

Теперь же США и Китай договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между двумя странами, от которого страдают экономики как этих государств, так и всего мира.

Теги:   Саммит G20 G20 Большая двадцатка Huawei Торговая война Дональд Трамп Си Цзиньпин КНР Китай США

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