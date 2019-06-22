Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование Сегодня, 06:34 Цей матеріал також доступний українською EUTERS/Aly Song/File Photo США считают, что это оборудование Пекин может использовать для шпионажа EUTERS/Aly Song/File Photo

Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей, чтобы вернуть изъятое ранее оборудование.

Как сообщает Reuters, Huawei пытается подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.

США считают, что это оборудование Пекин может использовать для шпионажа. Huawei эти данные отрицает.



Как говорится в исковом заявлении китайской компании, в лабораторию в Калифорнии из КНР эта техника была поставлена для тестирования. После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай.

Как объяснили в Huawei, лицензию на перевозку таких технологий представители компании решили не получать, потому что, по их мнению, это не было необходимо.

В компании утверждают, что оборудование не требует лицензии, поскольку оно не относится к контролируемой категории и потому, что оно было изготовлено за пределами США и возвращалось в ту же страну, откуда оно было доставлено.

Однако техника была конфискована на Аляске и «остается в бюрократически подвешенном состоянии на аляскинском складе».

В Huawei требуют, чтобы оборудование было либо выпущено для отправки, либо чтобы Министерство торговли США доказало, что оно было отправлено незаконно.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов».

Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.

Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.