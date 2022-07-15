«Уход военных от охраны границы». Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья — МИД 15 июля, 15:05 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Об этом сообщает Hirado.

«В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайной ситуации, вывод венгерских военных от охраны границы отчасти является частью этого», — сказал он.

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Министр заявил, что Венгрия «была бы счастливее, если бы они не понадобились».



По его словам, если место для мирных переговоров необходимо, то Венгрия открыта для этого.

«У нас нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал он, добавив, что это просто, потому что у них разные интересы.

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