«Уход военных от охраны границы». Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья — МИД

15 июля, 15:05
Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Об этом сообщает Hirado.

«В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайной ситуации, вывод венгерских военных от охраны границы отчасти является частью этого», — сказал он.

Видео дня

Министр заявил, что Венгрия «была бы счастливее, если бы они не понадобились».

Читайте также:
Венгрия блокирует поставки оружия Украине, поскольку опасается обстрелов венгров в Закарпатье — Сийярто

По его словам, если место для мирных переговоров необходимо, то Венгрия открыта для этого.

«У нас нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал он, добавив, что это просто, потому что у них разные интересы.

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Венгрия Петер Сийярто Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Alamy via Reuters
«Путин вцепился за свою жизнь» /
Нажмет ли российский диктатор на ядерную «кнопку», рассказывает Марк Фейгин, экс-депутат госдумы и блогер
15 июля, 14:33
Геополитика
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Зерновой оптимизм на фондовом рынке

Если потенциальная сделка по открытию украинских портов произойдет, это будет лучшей новостью за год для украинских аграриев

15 июля, 13:45
Мнения
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
И TUI с ними! /
Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?
15 июля, 08:34
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X