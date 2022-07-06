Венгрия блокирует поставки оружия Украине, поскольку опасается обстрелов венгров в Закарпатье — Сийярто

6 июля, 11:57
Петер Сийярто заявил, что Венгрия не хочет быть вовлеченной в войну РФ против Украины (Фото:Péter Szijjártó / Facebook)

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не хочет быть вовлеченной в войну РФ против Украины (Фото:Péter Szijjártó / Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что отказ его страны от поставок Украине оружия для защиты от российской агрессии обусловлен страхом перед РФ.

В интервью CNN Сийярто заявил, в западной части Украины проживают около 150 тысяч венгров, которые могут стать жертвами российских ракетных ударов, если Москва будет недовольна действиями Будапешта.

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«Очевидно, что в случае снабжения нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров», — заявил главы МИД.

Сийярто подчеркнул, что его страна не хочет быть вовлеченной в войну РФ против Украины хоть «каким-либо образом».

https://www.youtube.com/embed/g1Mq2NwhJiQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Венгрия Оружие Российская агрессия Закарпатье Вооружение Закарпатская область Петер Сийярто Война России против Украины

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