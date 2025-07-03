Швеция объявила, что предоставит Украине 10 новых стволов для артиллерийских систем Archer

Швеция готова выделить 1,5 миллиарда шведских крон на новые военные возможности для Украины (Фото: REUTERS/Marie Mannes/File Photo)

Правительство Швеции планирует передать Украине более 10 новых стволов для артиллерийских систем Archer.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

Йонсон сообщил, что его страна готова выделить 1,5 миллиарда шведских крон на новые военные возможности для Украины.

Реклама

«Они включают более 10 новых артиллерийских стволов Archer, средства для ударов на большом расстоянии и подводной стрельбы, а также усиление логистической поддержки», — сообщил он.

Глава Минобороны Швеции рассказал, что система Archer оказалась очень эффективной в Украине, и сейчас ВСУ нуждаются в новых артиллерийских стволах.

«Также будут приобретены грузовики Volvo и Scania, а также новая контейнерная система для более быстрой и безопасной разгрузки оборонного оборудования», — добавил он.

2 июля правительство Швеции объявило о решении выделить дополнительно 1,67 млрд шведских крон (почти 150 млн евро) на поддержку Украины и финансирование гуманитарных программ в разных регионах мира.