Швеция выделит почти 150 млн евро на поддержку Украины и другие гуманитарные программы в мире

Швеция выделит почти 150 млн евро на помощь Украине и гуманитарные программы по всему миру (Фото: REUTERS/Marie Mannes/File Photo)

Правительство Швеции объявило о решении выделить дополнительно 1,67 млрд шведских крон (почти 150 млн евро) на поддержку Украины и финансирование гуманитарных программ в разных регионах мира.

Об этом во вторник, 1 июля, сообщила пресс-служба правительства Швеции.

По словам министра по вопросам международной помощи и внешней торговли Швеции Бенджамина Дусы, ситуация в мире остается чрезвычайно напряженной, а сокращение международного финансирования со стороны США лишь усугубляет кризис.

«Поэтому Швеция решила выступить с комплексным пересмотром приоритетов бюджета помощи на 2025 год. Мы выделяем 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины и на мероприятия по спасению жизней во всем мире. Швеция не может компенсировать сокращение помощи со стороны США, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину и спасти жизни», — отметил он.

Как подчеркнул министр, поддержка Украины является «экзистенциальной для Европы».

«Украина является главным приоритетом Швеции в сфере гуманитарной помощи и внешней политики. Для того, чтобы противостоять России, которая не стесняется обстреливать детские площадки, больницы, школы и дома, необходимо усилить поддержку. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы», — подчеркнул Дуса.