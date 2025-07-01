В Сирии поприветствовали решение Трампа отменить санкции

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 14 мая 2025 года (Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Об этом сообщает Reuters.

Аль-Шибани заявил, что прекращение Трампом программы санкций против Сирии «откроет двери к долгожданной реконструкции и развитию».

Он также добавил, что этот шаг «снимет препятствие» для экономического восстановления и откроет страну для международного сообщества.

Реклама

В понедельник, 30 июня, Трамп подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

Указ прекращает действие многих ограничений, введенных предыдущими администрациями, однако сохраняет санкции против диктатора Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, участников наркотрафика, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и проиранских вооруженных группировок.