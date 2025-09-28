Трамп обвинил ФБР в беспорядках во время штурма здания Капитолия

Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки 6 января 2021 года во время акции протеста у здания Капитолия в Вашингтоне «спровоцированы агентами ФБР», и призвал тогдашнего главу ведомства Кристофера Рэя ответить.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

«Только что стало известно, что ФБР тайно разместило, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, 274 агента ФБР в толпе непосредственно перед событиями 6 января и во время них», — написал Трамп.

Реклама

Он указывает, что это отличается от того, что неоднократно заявлял тогдашний глава ФБР Кристофер Рэй. По словам Трампа, агенты ФБР присутствовали на акции протеста «и, вероятно, действовали как агитаторы и мятежники, но уж точно не как сотрудники правоохранительных органов». Он подчеркнул Рэй должен дать «некоторые важные объяснения».

«Я хочу знать, кем является каждый из этих „агентов“ и чем они занимались в тот день», — заявил американский президент.

Штурм Капитолия США

6 января 2021 года в Вашингтоне состоялись протесты, организованные группой сторонников Дональда Трампа. Их целью была отмена результатов президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание Капитолия США.

Эти события привели к гибели пяти человек и временной эвакуации членов Конгресса США. Однако они не помешали официальному подтверждению результатов выборов.

13 января Палата представителей США объявила импичмент Трампу за его роль в подстрекательстве к штурму. После этих событий ряд компаний и организаций прекратили сотрудничество с Трампом, а его аккаунты были заблокированы в нескольких социальных сетях.

ФБР открыло около 160 расследований в связи со штурмом, в том числе по обвинениям во внутреннем терроризме и организации беспорядков.