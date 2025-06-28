В США внезапно и без объяснений уволили трех прокуроров, которые вели дела штурма Капитолия — AP
Здание Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)
В США внезапно уволили трех прокуроров, которые занимались делами штурма Капитолия 6 января 2021 года. В частности, решение не сопровождалось официальным объяснением. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает агентство Associated Press.
Как сообщили анонимные источники агентства, Министерство юстиции США уволило по меньшей мере трех прокуроров, причастных к уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии США.
AP добавляет, что это одни из последних шагов администрации президента Дональда Трампа, направленные против адвокатов, причастных к массовому преследованию нападения 6 января 2021 года.
Среди уволенных — два адвоката, которые работали руководителями, осуществлявшими надзор за судебным преследованием 6 января в прокуратуре США в Вашингтоне, а также прокурор, который вел дела, связанные с атакой на Капитолий.
21 января один из самых известных участников беспорядков в Капитолии США Джейк Ченсли после помилования Трампа заявил, что теперь может купить несколько «до**аных пушек [guns]».
«Я получил помилование! Спасибо президенту Трампу!» — написал мужчина в соцсетях.
Накануне в тот же день Трамп помиловал почти всех обвиняемых в участии в штурме Капитолия. Отмечалось, что этот акт фактически отменяет юридические последствия для всех, кроме 14 из почти 1590 человек, которым были выдвинуты обвинения в связи со штурмом. Исключение составляют члены ультраправых организаций Proud Boys и Oath Keepers, чьи сроки заключения закончились досрочно.
Штурм Капитолия США
6 января 2021 года в Вашингтоне состоялись протесты, организованные группой сторонников Дональда Трампа. Их целью была отмена результатов президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание Капитолия США.
Эти события привели к гибели пяти человек и временной эвакуации членов Конгресса США. Однако они не помешали официальному подтверждению результатов выборов.
13 января Палата представителей США объявила импичмент Трампу за его роль в подстрекательстве к штурму. После этих событий ряд компаний и организаций прекратили сотрудничество с Трампом, а его аккаунты были заблокированы в нескольких социальных сетях.
ФБР открыло около 160 расследований в связи со штурмом, в том числе по обвинениям во внутреннем терроризме и организации беспорядков.