В США внезапно уволили трех прокуроров, которые занимались делами штурма Капитолия 6 января 2021 года. В частности, решение не сопровождалось официальным объяснением. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает агентство Associated Press .

Как сообщили анонимные источники агентства, Министерство юстиции США уволило по меньшей мере трех прокуроров, причастных к уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии США.

Реклама

AP добавляет, что это одни из последних шагов администрации президента Дональда Трампа, направленные против адвокатов, причастных к массовому преследованию нападения 6 января 2021 года.

Среди уволенных — два адвоката, которые работали руководителями, осуществлявшими надзор за судебным преследованием 6 января в прокуратуре США в Вашингтоне, а также прокурор, который вел дела, связанные с атакой на Капитолий.

21 января один из самых известных участников беспорядков в Капитолии США Джейк Ченсли после помилования Трампа заявил, что теперь может купить несколько «до**аных пушек [guns]».

«Я получил помилование! Спасибо президенту Трампу!» — написал мужчина в соцсетях.

Накануне в тот же день Трамп помиловал почти всех обвиняемых в участии в штурме Капитолия. Отмечалось, что этот акт фактически отменяет юридические последствия для всех, кроме 14 из почти 1590 человек, которым были выдвинуты обвинения в связи со штурмом. Исключение составляют члены ультраправых организаций Proud Boys и Oath Keepers, чьи сроки заключения закончились досрочно.

Штурм Капитолия США

6 января 2021 года в Вашингтоне состоялись протесты, организованные группой сторонников Дональда Трампа. Их целью была отмена результатов президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание Капитолия США.

Эти события привели к гибели пяти человек и временной эвакуации членов Конгресса США. Однако они не помешали официальному подтверждению результатов выборов.

13 января Палата представителей США объявила импичмент Трампу за его роль в подстрекательстве к штурму. После этих событий ряд компаний и организаций прекратили сотрудничество с Трампом, а его аккаунты были заблокированы в нескольких социальных сетях.

ФБР открыло около 160 расследований в связи со штурмом, в том числе по обвинениям во внутреннем терроризме и организации беспорядков.