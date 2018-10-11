Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

Сербия решила отменить безвизовый режим с Ираном.

Об этом сообщает AP.

Вероятной причиной такого решения называют давление со стороны ЕС.

Известно, что более 15 тыс. иранцев посетили Сербию, с момента отмены визового режима в августе 2017 года. Многие из них приехали в Западную Европу, однако не вернулись домой.

По данным местных СМИ, прямые рейсы, которые соединяли Белград и Тегеран, вылетают полными, но возвращаются пустыми. По словам чиновников, сотни иранцев также искали убежища в Сербии.

В эфире государственного телевидения Сербии заявили, что правительство приняло решение отменить режим свободного передвижения на сессии в начале этой недели.

Чиновники ЕС рассматривают вопрос об отмене безвизового въезда граждан Сербии, если балканская страна не введет визы для иранцев.

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Напомним, что Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.