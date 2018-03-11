Рейсы между Ираном и Сербией возобновились после 27 лет перерыва

Ожидается, что пользователями авиасообщения будут иранские граждане, проживающие в Европе

После 27-летнего перерыва Сербия и Иран возобновили авиасообщение благодаря соглашению о визовой либерализации, которую страны подписали в августе 2017 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сербские СМИ сообщают, что все полеты Iran Air дважды в неделю в Тегеране и Белграде были полностью забронированы до конца лета.

Еще одна иранская авиакомпания Qeshm Air также планирует начать предоставление услуги авиаперевозки между странами с 19 марта.

Ожидается, что пользователями авиасообщения будут иранские граждане, проживающие в Европе.

Однако сербская организация по поддержке беженцев Info Park предупреждает, что рейсы могут стать новым мигрантских маршрутом для тех, кто стремится незаконно остаться в ЕС.

В то же время сербский министр торговли Расим Ляжич заявил, что власти в обеих странах будет расследовать случаи возможного злоупотребления системой.

Ранее сообщалось, что на территории Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.