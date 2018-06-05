Сенцов выступил против голодовки Кольченко

Украинский политзаключенный Олег Сенцов выступил против голодовки другого украинца Александра Кольченко, которого незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан после разговора с адвокатом режиссера, пишет Громадське.

По ее словам, Сенцов знает о проблемах со здоровьем у Кольченко, поэтому против его голодовки.

"Он никого не призывает к голоданию, но благодарен всем, кто его поддерживает", - сказала Каплан.

25 августа 2015 года Александр Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористической организации, а также подготовке теракта на территории аннексированного Крыма.

31 мая 2018 Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения в РФ.

Смотрите также

Кольченко голодает пять дней, Сенцов - 22.