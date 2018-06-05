05 июня 2018, вторник

Сенцов выступил против голодовки Кольченко

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Мать Кольченко отговаривала сына от голодовки
Фото: Радио Свобода

Мать Кольченко отговаривала сына от голодовки

Украинский политзаключенный Олег Сенцов выступил против голодовки другого украинца Александра Кольченко, которого незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан после разговора с адвокатом режиссера, пишет Громадське.

По ее словам, Сенцов знает о проблемах со здоровьем у Кольченко, поэтому против его голодовки. 

"Он никого не призывает к голоданию, но благодарен всем, кто его поддерживает", - сказала Каплан.

25 августа 2015 года Александр Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористической организации, а также подготовке теракта на территории аннексированного Крыма.

31 мая 2018 Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения в РФ.

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