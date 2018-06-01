Незаконно заключенный в РФ Кольченко объявил голодовку. Подробности

Украинский активист Александр Кольченко, которого незаконно осудили в России к 10 годам заключения, объявил голодовку. Его требование - освобождение режиссера Олега Сенцова, сообщил адвокат Кольченко Андрей Лепехин. По словам защитника, голодание Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Защитник также отметил, что Кольченко выглядит очень похудевшим, хотя и говорит, что чувствует себя хорошо. Еще в прошлом году его мать Лариса Кольченко заявляла, что ее сын при росте 190 сантиметров весит чуть более 60 килограммов.

"Я отговаривала Сашу. Возможно, от отчаяния они перешли к таким методам. За 4 года ничего не сдвинулось с места. Олег также выбрал такой радикальный метод протеста. Мне трудно судить, но он выдвинул такие нереальные требования, вряд чего-то можно этим добиться", - прокомментировала мать Кольченко сообщение о голодовке сына.

Чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в России, может стать удачной возможностью привлечь внимание мира к политзаключенным

По всему миру сейчас проходят акции поддержки Олега Сецова и Александра Кольченко, но на Россию это мало действует, добавила она. По мнению Ларисы Кольченко, рассчитывать на правосудие или милосердие власти РФ не стоит.

Незадолго до того, как принять решение о голодовке, Кольченко написал письмо осужденному кинорежиссеру Олегу Сенцов. В нем он выразил обеспокоенность тем, что Сенцов объявил голодовку, и отметил свою готовность поддержать протест. Кроме этого, Кольченко написал обращение на имя Владимира Путина с требованием вмешаться в ситуацию с голодовкой Сенцова и освободить его, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

Сам Олег Сенцов голодает 18-й день. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, пока их 64, они содержатся на территории России и в оккупированном Крыму.

Александр Кольченко при росте 190 сантиметров весит чуть более 60 килограммов

Принятые Олегом Сенцовым и Александром Кольченко решения о голодовке не могут не вызывать восхищения и уважения, отметила бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Украина в этой ситуации должна держать вопрос освобождения наших граждан на повестке дня всех организаций, которые сегодня сотрудничают с Российской Федерацией, добавила она. По словам Лутковской, есть шанс, что накануне Чемпионата мира по футболу такой резонанс будет иметь результат.

"Как вариант реагирования, это могла бы быть сотрудничество с фанатскими футбольными организациями, которые планируют в ближайшее время приехать на территорию России для участия в Чемпионате мира по футболу. Поскольку РФ явно не заинтересована, чтобы во время матча человек, незаконно заключеннный, погиб. Это можно было бы использовать, в том числе через фанатов. Попытаться доказать России заинтересованность, чтобы эти люди остались живы", - отметила Лутковская.

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Ранее сообщалось, что Сенцова и Кольченко задержали в оккупированном Крыму весной 2014 года.

1-2 июня во всем мире и в Украине состоятся акции в поддержку Сенцова.