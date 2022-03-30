От Stinger до МиГ-29. Сенаторы США от разных партий призывают увеличить помощь Украине 30 марта, 15:02 Цей матеріал також доступний українською ПЗРК Stinger (иллюстративное фото) (Фото:President Of Ukraine Official website)

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий выражают поддержку Украине и призывают увеличить помощь.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Сенатор-республиканец Джонни Эрнст заявила, что Соединенные Штаты своей помощью должны обеспечить победу Украины, сообщает Голос Америки.

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«Украинцы попросили у поляков дополнительные самолеты, истребители Миг-29. Они просили ракеты „земля-воздух“. Они попросили дополнительные Stinger. По моему убеждению, что бы это ни было, мы должны предоставить это украинцам, и это нужно сделать сейчас. Не через две недели. Нам нужно это сделать сейчас. Мы должны предоставить им все возможные средства для защиты собственного воздушного пространства, а также для отпора на земле. Они хотят победить. Мы должны дать им все, что в наших силах, чтобы обеспечить эту победу», — отметила сенатор.

Еще один республиканец Марко Рубио заявил, что возможности Запада помочь Украине ограничены по двум причинам: значительной зависимости от российских энергоресурсов и из-за ядерного арсенала России.

«Вторжение Владимира Путина — это шокирующее напоминание о жестокости и зверствах, на которые способно человечество в погоне за этим инстинктом завоевательных амбиций. Это открытие нового раздела в истории, но он не должен быть последним разделом или наиболее опасным», — подчеркнул он.

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Сенатор-демократ Роберт Менендез отметил, что Россия понесет наказание за военные преступления на территории Украины.

Он отмечает, что РФ в Украине нарушает документы Совбеза ООН, которые Москва сама подписала.



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