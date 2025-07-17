«Ответственность России вне сомнений». Глава МИД Нидерландов сделал заявление к годовщине трагедии MH17

Фрагмент самолета, совершавшего рейс MH17, после катастрофы в июле 2014 года (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сделал заявление к годовщине трагедии MH17 , сбитого россиянами над украинской Донецкой областью.

В соцсети Х Вельдкамп напомнил, что одиннадцать лет назад был сбит рейс MH17.

Глава МИД Нидерландов почтил память всех 298 человек, которые погибли, включая 196 граждан Нидерландов.

«Ответственность России вне сомнения», — подчеркнул он.

Инфографика: NV

Министр добавил, что Нидерланды остаются решительными в своих усилиях по правде, справедливости и ответственности.

9 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал страну-агрессора Россию виновной по делу о трагедии рейса MH17 над Донецкой областью и по делам о нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года.