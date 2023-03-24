ЕС подготовил 11 пакет санкций против России — журналист 24 марта, 04:00 Урсула фон дер Ляен (Фото:witter.com/vonderleyen)

В Европейском Союзе заявили о новом пакете санкций против России. В основном он будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.



«Она говорила об 11-м пакете санкций ЕС против РФ, который в основном будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер», — добавил Йозвяк.

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