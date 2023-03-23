Япония и Польша договорились ввести новые санкции против РФ 23 марта, 07:07 Фумио Кисида (Фото:YOSHIKAZU TSUNO/Pool via REUTERS)

Премьер-министры Японии Фумио Кишида и Польши Матеуш Моравецкий договорились совместно усилить поддержку Украины. Они планируют ввести новые санкции против РФ.

Об этом сообщает Japan Today.



«Принимая во внимание растущую нагрузку на Польшу из-за продолжительного вторжения РФ в Украину, Япония предложит свою помощь. Токио обычно оказывает помощь развивающимся странам, которой Польша больше не является, но японское правительство делает особое исключение», — заявил Кишида.

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Он также подчеркнул, что для стран-единомышленников, таких как Япония и Польша, крайне важно оставаться едиными в своей поддержке Украины и в дальнейшем введении санкций против России.

По словам японского премьера, его страна заинтересована в установлении более тесных связей с региональными альянсами в Центральной и Восточной Европе, такими как Вышеградская группа, в которую входит Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия, а также со странами, участвующими в экономической инициативе Три моря.