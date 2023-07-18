Саммит G20 завершится без коммюнике, поскольку есть разногласия между странами по войне в Украине — Reuters 18 июля, 13:38 Логотип G20 возле министерства финансов в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Анушри Фаднавис)

Двухдневный саммит стран G20 в Индии завершится без общего коммюнике из-за разногласий между великими державами относительно войны в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на индийских чиновников.

По словам одного из собеседников издания, большинство западных стран, в частности США, Великобритания, Германия и Франция, настаивали на решительном осуждении России из-за ее войны против Украины, тогда как сама Россия и Китай выступали против любых подобных «шагов».

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Чиновник отметил, что Индия, как принимающая страна, не смогла составить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов, поскольку некоторые страны настаивали на том, чтобы назвать конфликт войной, тогда как Россия ссылается называет его «специальной военной операцией».

Он добавил, что Индия заняла в основном нейтральную позицию, отказавшись обвинять Россию во вторжении и призывая к дипломатии. Кроме того страна увеличила закупку нефти у России по сниженным ценам.

Reuters сообщает, что во время председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформированию многосторонних банков, глобального руководящего принципа по криптовалютам и ускорить урегулирование долгов уязвимых стран, в то время как война России против Украины «бросила тень на глобальную дипломатию».

В субботу индийский чиновник заявил агентству Reuters, что посредничество в достижении мира между Россией и Украиной «выходит за пределы компетенции G20», и такие усилия лучше всего было бы предпринять при посредничестве ООН и путем двусторонних переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что Индия и Франция планируют разработать план урегулирования войны РФ против Украины, который будет отличаться от ранее известных инициатив.