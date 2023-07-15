Франция и Индия хотят предложить мирное соглашение для Украины — СМИ 15 июля, 16:16 Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждали вопрос мирного соглашения для Украины (Фото:Francois Mori/Pool via REUTERS/File Photo)

Индия и Франция планируют разработать план урегулирования войны РФ против Украины, который будет отличаться от ранее известных инициатив.

Об этом пишет издание Le Monde.

Как пишется в статье, в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди с двухдневным визитом 13−14 июля. Главы государств хотели обсудить вопросы военного и финансового сотрудничества между странами.

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Le Monde сообщает, что во время встречи между лидерами государств обсуждался вопрос поставки самолетов-истребителей и подводных лодок. Руководители стран также высказали свое мнение о войне страны-агрессора РФ против Украины. Премьер Индии сообщил, что его страна хочет присоединиться к урегулированию конфликта дипломатическим способом.

Медиа добавляет, что Эммануэль Макрон призвал своего коллегу выступить на международной арене со своими предложениями. Моди дал соответствующее поручение своим подчиненным создать мирный план, чтобы решить вопрос агрессии РФ против Украины.

Однако издание подчеркивает, что хотя премьер Индии и его страна выступают за дипломатический способ решения войны, однако вряд ли согласится выступать в роли посредника между страной-террористом РФ и Украиной.

Le Monde резюмирует, что предложение индийских властей могут отличаться от ранее предложенных идей правительства Китая, африканских стран и предложений латиноамериканских государств.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая также обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине.

Позже с мирными инициативами выступили африканские страны, однако он не привел к желаемым результатам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшим вариантом решения войны страны-террориста РФ против Украины станет формула мира.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что именно формула мира от Украины является лучшим вариантом завершения войны в Украине.