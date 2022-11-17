Откровенный разговор на G20. В МИД Китая отрицают, что Си Цзиньпин критиковал Трюдо на видео, опубликованном СМИ 17 ноября, 22:21 Джастин Трюдо и Си Цзиньпин на полях саммита G20 на Бали, 16 ноября 2022 года (Фото:Adam Scotti/Prime Minister’s Office/Handout via REUTERS)

Министерство иностранных дел Китая заявило, что глава КНР Си Цзиньпин не критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на видео, опубликованном в СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга сказал журналистам, что Пекин поддерживает откровенные обмены мнениями, если они проходят «на равных условиях», и в Китае надеются, что Канада примет меры для улучшения двусторонних отношений.



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«Видео, которое вы упомянули, действительно было коротким разговором лидеров во время саммита G20. Это совершенно нормально. Я не думаю, что его следует интерпретировать как критику или обвинения со стороны председателя Си», — заявил он.

Накануне канадские СМИ опубликовали видео, на котором Си Цзиньпин говорит Трюдо, что содержимое их разговора попало в СМИ, и называет это «неприемлемым». Он также говорит, что без искренности результаты переговоров будут «труднопредсказуемы».

Трюдо и Си Цзиньпин коротко пообщались на полях саммита G20 во вторник, 15 ноября. После неофициальных переговоров аппарат канадского премьера распространил протокол беседы и озвучил, какие темы они обсуждали и кто их поднимал. Сообщалось, что Трюдо был обеспокоен сообщениями в СМИ о том, что Китай тайно финансировал 11 кандидатов на федеральных выборах в Канаде в 2019 году. Это была первая встреча лидеров за более чем три года.