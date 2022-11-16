Си Цзиньпин обвинил Трюдо в том, что содержимое их разговора на G20 попало в медиа — СМИ 16 ноября, 20:33 Джастин Трюдо и Си Цзиньпин на Бали, 16 ноября 2022 года (Фото:Adam Scotti/Prime Minister’s Office/Handout via REUTERS)

Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что содержимое их разговора стало известно СМИ. Об этом пишет CBC News в среду, 16 ноября.

По информации телеканала, когда два лидера встретились на полях саммита G20 на Бали, Си Цзиньпин через переводчика сказал Трюдо, что «все, что мы обсуждаем, просочилось в газету, это неуместно».



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«Разговор велся не так. Если с вашей стороны есть искренность…», — заявил он.

Канадский премьер после этого сказал главе КНР, что, хотя между ними есть разногласия, они должны работать вместе.

«Мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и мы будем его продолжать. Мы будем продолжать стремиться к конструктивной совместной работе, но будут вещи, по которым мы не согласны, и нам придется…», — ответил Трюдо, прежде чем его прервал Си Цзиньпин.

«Давайте сначала создадим условия», — ответил глава КНР и протянул собеседнику руку на прощание, пишет телеканал.

Трюдо и Си Цзиньпин коротко пообщались на полях саммита G20 во вторник, 15 ноября. После неофициальных переговоров аппарат канадского премьера опубликовал протокол беседы и озвучил, какие темы они обсуждали и кто их поднимал. Сообщалось, что Трюдо был обеспокоен сообщениями в СМИ о том, что Китай тайно финансировал 11 кандидатов на федеральных выборах в Канаде в 2019 году.