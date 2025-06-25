Боится ордера на арест. Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии

Российский диктатор Владимир Путин испугался ареста и не поедет в Бразилию на саммит БРИКС 6−7 июля (Фото: Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет 6−7 июля в Бразилии, поскольку боится ареста по ордеру Международного уголовного суда . Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Соответствующую запись опубликовал российский Telegram-канал Вы слушали Маяк в среду, 25 июня.

По словам Ушакова, российский диктатор будет участвовать в мероприятиях саммита по видеосвязи. В то же время в Бразилию поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Одной из таких стран является Бразилия.

2 сентября 2024 года Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, которая также является подписантом Римского статута. Однако страна не арестовала российского диктатора и не передала его в суд.