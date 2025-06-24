«Историческое событие». Украина завтра подпишет с Советом Европы соглашение о создании спецтрибунала для РФ

Украина и Совет Европы 25 июня подпишут соглашение о создании спецтрибунала для России (Фото: EU Council/Х)

Украина и Совет Европы в среду, 25 июня, подпишут соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ .

Об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Евгения Кравчук во вторник, 24 июня, в Facebook.

Она отметила, что 24 июня состоится внеочередное заседание Комитета министров Совета Европы, на котором должны принять решение о подписании соответствующего соглашения.

«Уже сегодня состоится внеочередное заседание Комитета министров СЕ. Ожидаем важное решение: полномочия генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе подписать с Украиной соглашение о создании Специального трибунала для преступления агрессии. А уже завтра — действительно историческое событие. То, что казалось лишь мечтой о справедливости, совсем скоро станет реальностью. Украина вместе с Советом Европы подпишет соглашение, которое приблизит привлечение РФ к ответственности», — заявила Кравчук.

Ранее специалисты в Гааге рассказали об основных юридических положениях проекта создания спецтрибунала в рамках модели Совета Европы. По их словам, основой спецтрибунала станет международное соглашение между Украиной и Советом Европы, что позволит создать независимый орган правосудия для рассмотрения дел против политического и военного руководства РФ, ответственного за развязывание войны.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

5 мая 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что специальный трибунал может начать работу в 2026 году, а 2025-й станет решающим для завершения формирования его юридической базы.

9 мая министры иностранных дел ЕС во время визита во Львов одобрили создание специального трибунала по преступлениям России. Как сообщил глава люксембургского МИД Ксавье Беттель, трибунал запустят в Люксембурге на следующей неделе.

14 мая Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.